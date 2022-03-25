موسكو: لم نبدأ عملياً الرد على العقوبات الغربية

موسكو-سانا

أعلنت روسيا أنها لم تبدأ عملياً بفرض عقوبات جوابية رداً على العقوبات الغربية ضدها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية دميتري بيريشيفسكي قوله في تصريح تلفزيوني “إنه اضافة إلى المساهمة الروسية المعروفة في إمدادات الطاقة والغذاء للدول الغربية تشارك الأعمال التجارية المحلية بنشاط في العديد من سلاسل الإنتاج التي يصعب فيها للغاية بل ومن المستحيل في بعض الأحيان الاستغناء فيها عن الجانب الروسي”.

وأشار بيريشيفسكي إلى أن هذا الوضع يتطور على الرغم من حقيقة أن روسيا لم تبدأ عملياً بعد في استخدام الإجراءات الانتقامية على العقوبات التي فرضتها دول الغرب.

وكان البيت الأبيض أعلن أمس فرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا طالت 328 عضواً في مجلس الدوما الروسي من أصل الأعضاء الـ 450 إضافة إلى عدد من المسؤولين والمؤسسات الروسية.

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