احتفالاً بيوم المسرح العالمي.. 5 عروض مسرحية في حماة على مدار الأسبوع

حماة-سانا

احتفل مساء اليوم على مسرح المركز الثقافي في حماة باليوم العالمي للمسرح بحضور جماهيري كبير.

وألقى الفنان مهند زيداني كلمة المسرح العالمي للمخرج الأمريكي بيتر سيللرز وجاء فيها إن مسرح الرؤية الملحمية والغرض الملحمي والتعافي والإصلاح والرعاية الملحمية يحتاج إلى طقوس جديدة فنحن لسنا بحاجة إلى الترفيه بل إلى التجمع ومشاركة الفضاء الواحد مضيفاً إن المسرح هو الذي خلق تلك المسافة على الأرض التي يكون فيها الكل متساوياً.

واعتبر زيداني أن كل المسرحيين في العالم اليوم ينتظرون الاحتفال بهذه المناسبة للمطالبة بتعزيز دور المسرح ليبقى توقده يلهم الإنسان ويحرضه على الإبداع.

وقدمت بعد ذلك فرقة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بحماة عرضا مسرحياً لـ “داريو فو” بعنوان “الأرملة” من إعداد وإخراج فادي الياسين تناول فيه معاناة أسرة مكونة من زوج وزوجة عندما يتدخل اثنان في حياة الزوجين ويقومان بإفشاء أسرارهما ضمن قالب كوميدي.

وفي تصريح لمراسلة سانا شدد معمر السعدي رئيس فرع نقابة الفنانين بحماة على أهمية دور الشباب في النهوض بالحركة المسرحية ولاسيما بعد إحداث دائرة المسرح القومي بالمحافظة موضحا أنه تم انتقاء 5 عروض تستحق أن تقدم على خشبة المسرح ضمن هذه الاحتفالية عبر التعاون القائم بين مديرية الثقافة ومديرية المسارح والموسيقا وجميع المؤسسات المعنية بالشأن الثقافي.

يشار إلى أن الاحتفال بيوم المسرح العالمي يستمر لغاية الـ 31 من الشهر الجاري.

سهاد حسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency