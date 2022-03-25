4 رحالة أجانب يزورون تدمر بهدف تأليف كتاب عن سورية وحضارتها

تدمر-سانا

زار 4 رحالة أجانب على دراجاتهم النارية مدينة تدمر التاريخية بهدف تأليف كتاب عن سورية ومناطقها الأثرية والسياحية وتوثيقها بالصور إلى جانب نشر مقالات صحفية مصورة لوسائل إعلام ومجلات أجنبية وخاصة المواقع التاريخية التي خربها الإرهابيون.

ورافق مراسل سانا الرحالة خلال جولتهم أمس واليوم على المواقع الأثرية والسياحية في تدمر حيث اطلعوا خلالها على معبد بل الأثري الشهير وقوس النصر وشارع الأعمدة والمسرح الأثري والتترابيل “مركز تقاطع طرق المدينة القديمة” ومتحف تدمر الوطني وعلى أبرز المعالم الأثرية والسياحية الأخرى بالمدينة.

وأوضح رئيس شعبة الأدلاء السياحيين في اتحاد غرف السياحة السورية ومنظم جولة الرحالة في سورية الدكتور محمود ارناؤوط في تصريح لمراسل سانا أن الرحالة الفرنسيين بينهم المؤلف والكاتب الفرنسي سيلفان تيسون قدموا على دراجاتهم النارية من فرنسا إلى سورية مرورا بعدد من الدول ليرصدوا خلال رحلتهم تاريخ وحضارة سورية العريقة وحياة الشعب السوري وصموده خلال الحرب الظالمة عليه.

وأشار ارناؤوط إلى أن الرحالة يركزون خلال جولتهم التي تستمر مدة أسبوع على زيارة مدينة تدمر الحضارية وبعض المواقع التاريخية الأخرى في حلب واللاذقية وحمص ودمشق.

وكانت زارت أمس مجموعتان سياحيتان أجنبيتان مدينة تدمر التاريخية بهدف الاطلاع على حضارتها وإرثها الإنساني وتوثيق الدمار الذي أصاب أبرز معالمها الأثرية جراء اعتداءات تنظيم “داعش” الإرهابي قبل اندحاره من المنطقة على يد أبطال الجيش العربي السوري.

عدنان الخطيب

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