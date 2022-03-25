في حضرة الرحابنة.. أمسية موسيقية على مسرح قصر الثقافة في حمص

حمص-سانا

أعادت الأمسية الغنائية “في حضرة الرحابنة” والتي أحيتها أوركسترا “قصيد” بقيادة المايسترو كمال سكيكر على مسرح قصر الثقافة بحمص الجمهور لزمن الرحابنة بما يحمله من دفء الكلمة وعفوية وبساطة الألحان.

وجمعت الأمسية عبر 60 دقيقة بين الأصالة والحداثة إذ تفردت بطبيعتها اللبنانية بمشاركة الموسيقيين والمغنين الأكاديميين وسام الشاعر على آلة الأوكرديون وهبة فاهمة وسليمان حرفوش غناء.

تنوعت الأمسية التي استقت برنامجها من مسرحيات الأخوين رحباني عبر مسيرتهما الفنية الحافلة بغزارة الابداع الفريد فبدأت بمقطوعة “المعركة” من مسرحية “جسر القمر” تلتها أغنيتا “مسيكم بالخير” و”بكرا الهوا” بصوت فاهمة التي أدت برفقة الاوركسترا أيضاً أغنيتي “ليالي الشمال الحزينة” و”رجعت الشتوية” من مسرحية المحطة.

ورافق الشاعر الأوركسترا بمعزوفة على الأوكرديون لمقطوعة “ناطورة المفاتيح” و”امي نامت ع بكير” ليغني بعدها حرفوش أغنية “وينن” وينتقل إلى أجواء مسرحية ميس الريم ويؤدي أغنيتي “يا مارق ع الطواحين” و”شباك حبيبي” في حين غنت فاهمة “سألتك حبيبي” و”يا مختار المخاتير”.

واختتمت الأمسية بوصلة غنائية من مسرحيتي أيام الصيف ولولو غنى خلالها حرفوش أغنيتي “عشرة ادعش اطنعش” و”سيف المراجل” ليشارك بعدها الثنائي مع الاوركسترا بأغنية “من عز النوم”.

وفي تصريحات لـ سانا الثقافية أشار المايسترو سكيكر إلى انه تم انتقاء برنامج الحفل الذي سبق وقدم على خشبة مسرح دار الأوبرا بدمشق في بداية العام الحالي ليكون توليفة من أعمال الرحابنة وخاصة المسرحيات عبر ترتيب تاريخي منذ بداياتهم حتى أواخر رحلتهم الابداعية.

وبينت فاهمة ان وقوفها اليوم أمام جمهور ذواق يحملها مسؤولية كبيرة لتقديم الفن الراقي حيث حرصت أثناء أدائها لأغاني فيروز أن تحافظ على هوية صوتها وعلى إحساس الأغنية الأساسي لافتة إلى أن أداء الديو الثنائي ممتع لكونه يشبه الحوار بأسلوب غنائي جذاب.

رشا المحرز

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