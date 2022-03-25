النواعير والاتحاد يتغلبان على الطليعة والحرية في دوري كرة السلة

حماة-حلب-سانا

فاز فريق النواعير على الطليعة بنتيجة 66-58 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة ضمن الجولة السادسة من اياب دوري الدرجة الأولى بكرة السلة لفئة الرجال.

وانتهى الربع الأول لصالح الطليعة 17-9 فيما تفوق النواعير في الأرباع المتبقية بواقع 19-9 للثاني و20-19 للثالث و13-18 للرابع ليحسم المباراة لصالحه بفارق 8 نقاط.

وبهذا الفوز رفع النواعير رصيده إلى 27 نقطة وارتقى للمركز الخامس فيما بقي الطليعة في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

وفاز فريق الاتحاد على الحرية بنتيجة 114-71 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الحمدانية بحلب ضمن الجولة ذاتها.

وانتهى الربع الأول لمصلحة الاتحاد بواقع25-17 نقطة فيما كسب الحرية الربع الثاني بواقع 21-20 نقطة وتقدم الاتحاد في الربع الثالث والرابع بواقع 30-22 و39-11 نقطة.

وهذا هو الفوز الثالث عشر للاتحاد في دوري هذا الموسم وأصبح لديه 28 نقطة بينما تجمد رصيد الحرية عند 21 نقطة.

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