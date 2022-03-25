الرئيس الصيني لجونسون: يجب العمل لخلق ظروف تسوية سياسية في أوكرانيا

بكين-سانا

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المجتمع الدولي إلى العمل على تعزيز وخلق ظروف للتسوية السياسية للقضية الأوكرانية.

وذكرت وكالة شينخوا أن الرئيس الصيني أعرب خلال الاتصال عن استعداد بكين لمواصلة لعب دور بناء في هذا الصدد.

وأوضح الرئيس جين بينغ أن موقف الصين مبدئي بأنه على المجتمع الدولي الانخراط عملياً في تشجيع السلام وتسهيل المفاوضات وتهيئة الظروف للتسوية السياسية للأزمة الأوكرانية والمساعدة في استعادة السلام في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وحول العلاقات الثنائية قال الرئيس الصيني إن “التجارة الثنائية بين بكين ولندن وصلت العام الماضي إلى مستوى جديد وتضاعفت استثمارات الصين في بريطانيا أكثر من ثلاثة أضعاف” مؤكداً أنه يتعين على الجانبين تبني منظور استراتيجي طويل الأجل واحترام بعضهما البعض والحفاظ على عقلية منفتحة وشاملة وتعزيز الحوار والتواصل وتوسيع التعاون متبادل المنفعة من جهته أعرب جونسون عن “استعداد بلاده لإجراء حوارات صريحة مع الصين وتعزيز التبادلات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي وتعميق الاتصال والتنسيق بشأن القضايا العالمية والنقاط الساخنة الإقليمية مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي”.