الدفاع الروسية: حققنا أهم أهداف المرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية حققت أهم أهداف المرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وقلصت القدرات القتالية للقوات الأوكرانية بشكل ملموس ودمرت سلاح القوات الجوية ونظام الدفاع الجوي بشكل كامل تقريباً ولم يعد هناك وجود لسلاح البحرية في أوكرانيا.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الروسي الجنرال سيرغي رودسكوي في تصريح صحفي اليوم إن القوات الروسية تواصل تقدمها في محاور مختلفة وحاصرت حتى الآن مدن كييف وخاركوف وتشيرنيغوف وسومي ونيكولاييف وسيطرت على مقاطعة خيرسون بأكملها ومعظم أراضي مقاطعة زابوروجيا بالإضافة إلى انتزاع السيطرة على مساحات واسعة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بما يشمل السيطرة على 276 بلدة وقرية.

وأوضح رودسكوي أن قوات جمهورية لوغانسك حررت 93 بالمئة من أراضيها وقوات جمهورية دونيتسك حررت 54 بالمئة من أراضيها.

وأشار رودسكوي إلى أن عدد المرتزقة والإرهابيين الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا على خلفية النزاع يقدر بنحو 6595 شخصاً على الأقل قدموا من 62 دولة مشددا على أن قواعد الحرب لا تنطبق عليهم وسيتم القضاء عليهم بلا هوادة.

وبين رودسكوي أن عدد هؤلاء المسلحين الأجانب انخفض حاليا بفضل تنفيذ الجيش الروسي ضربات عالية الدقة على قواعد ومعسكرات تدريبهم منوهاً بأن 285 مسلحاً فروا خلال الأسبوع الأخير من أوكرانيا إلى أراضي بولندا وهنغاريا ورومانيا.

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