زاخاروفا: روسيا ستواصل العمل لضمان أمن المنشآت النووية الأوكرانية

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا توافر فرصة لإبرام اتفاق بين روسيا وأوكرانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أمن المنشآت النووية في أوكرانيا مشددة على استمرار موسكو بالعمل من أجل ضمان أمن هذه المنشآت.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها اليوم “خلال الأسابيع الأخيرة كانت هناك مناقشة نشطة لمبادرة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي لإبرام اتفاق بين الوكالة وموسكو وكييف من أجل ضمان سلامة المنشآت النووية الأوكرانية في سياق العملية الروسية العسكرية الخاصة”.

ولفتت زاخاروفا إلى أن روسيا تدعم مبادرة غروسي منذ البداية وكانت مستعدة للتوقيع على الوثيقة التي طورتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشكل الذي أعده المدير العام للوكالة موضحة أن المسؤولية عن تعطيل الاتفاق الثلاثي ومن ثم اتفاقيتان ثنائيتان متوازيتان تقع بالكامل على عاتق السلطات في أوكرانيا.

وشددت زاخاروفا على أن روسيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لضمان أمن المنشآت النووية في أوكرانيا على المستوى المناسب.

يذكر أن غروسي صرح عقب بدء العملية الخاصة في أوكرانيا بأن الوكالة تبحث مع موسكو وكييف آلية لضمان سلامة محطات الطاقة النووية الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي وأن الوكالة مستعدة لإرسال خبراء إلى أوكرانيا دون تأخير.