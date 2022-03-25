ميدينسكي: سير المفاوضات مع أوكرانيا لا يبعث على التفاؤل

موسكو-سانا

أعلنت روسيا أن المفاوضات مع أوكرانيا لم تحرز تقدماً يذكر حول النقاط الرئيسية المطروحة من قبل موسكو.

وقال رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي في تصريح للصحفيين اليوم “في ما يتعلق بالنقاط الثانوية فإن المواقف تتلاقى ولكن بالنسبة إلى النقاط الرئيسية فإنها في الحقيقة تراوح مكانها”.

وأشار ميدينسكي إلى أنه لا يشارك الوفد الأوكراني تفاؤله عندما تعلن كييف عن إحراز تقدم ملموس في الحوار مع موسكو وقال “نصر على إبرام اتفاقية متكاملة تقضي بإعلان أوكرانيا الحياد وتقديم ضمانات أمنية لها بسلسلة نقاط ذات أهمية حيوية بالنسبة لروسيا”.

وأوضح ميدينسكي أن المطالب الروسية تشمل نزع السلاح في أوكرانيا واجتثاث النازية فيها واعتراف كييف بأن القرم أرض روسية وباستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا بالإضافة إلى سلسلة نقاط تفاوضية أخرى من غير المرجح إبرام اتفاق دون مناقشتها وأخذها في عين الاعتبار.

وأشار ميدينسكي إلى أن الجانب الأوكراني يهتم بالدرجة الأولى بالحصول على ضمانات أمنية من قبل دول أخرى رداً على التزام كييف بعدم الانضمام إلى حلف الناتو محملاً الوفد الأوكراني المسؤولية عن محاولة إطالة أمد المفاوضات.

ولفت ميدينسكي إلى أن المفاوضين الأوكرانيين لا يستعجلون بسبب قناعتهم بأن الوقت يعمل بمصلحتهم مبيناً أن الوفد الأوكراني يؤكد بصراحة أنه يحتاج إلى تنسيق القرارات المطروحة على أجندة الحوار مع مراكز صنع قرار مختلفة وإجراء مشاورات مع أطراف ثالثة.