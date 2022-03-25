مستشار النمسا: من الصعب وقف توريد الغاز الروسي

فيينا-سانا

أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر صعوبة وقف توريد الغاز الروسي على المدى القصير وفض الالتزام بالعقود الموقعة مشيراً إلى أن النمسا تعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط الروسيين.

وفي تصريح اذاعي على هامش اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي جو بايدن في بروكسل قال نيهامر “النمسا وألمانيا تعتمدان بشكل أساسي على الغاز الروسي ولا يمكننا وقف ذلك بسرعة” مضيفاً “نحن بحاجة إلى وقت كاف وخطة مشتركة وبحث عن مصادر طاقة متنوعة وهو ما نبحثه مع شركائنا”.

وأضاف نيهامر “من الأهمية أن تكون شحنات الغاز والنفط من روسيا مؤمنة بالنسبة للمواطن النمساوي حتى نجد حلولاً جديدة”.