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عــاجــل وزارة الدفاع الروسية: قوات جمهورية لوغانسك حررت 93 بالمئة من أراضيها وقوات جمهورية دونيتسك حررت 54 بالمئة من أراضيها

وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت سلاح القوات الجوية الأوكرانية ونظام الدفاع الجوي بشكل كامل تقريباً ولم يعد هناك وجود لسلاح البحرية في أوكرانيا

2022-03-25

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وزارة الدفاع الروسية: قوات جمهورية لوغانسك حررت 93 بالمئة من أراضيها وقوات جمهورية دونيتسك حررت 54 بالمئة من أراضيها

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