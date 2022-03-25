وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت سلاح القوات الجوية الأوكرانية ونظام الدفاع الجوي بشكل كامل تقريباً ولم يعد هناك وجود لسلاح البحرية في أوكرانيا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فعاليات مميزة للجناح السوري ضمن معرض إكسبو دبي في أسبوعه الأخير
2022-03-25
عبد اللهيان: نقف إلى جانب سورية وحريصون على تعزيز العلاقات الاستراتيجية معها
2022-03-25
سورية تطالب مجلس حقوق الإنسان بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق أهلنا في الجولان
2022-03-25
طهران: على القوات الأجنبية المتواجدة في سورية بشكل غير شرعي الانسحاب فوراً
2022-03-25
مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
2022-03-24
روسيا تطالب غوتيريس بالإقرار علناً بأن تواجد القوات الأمريكية في سورية هو احتلال
2022-03-24
بوغدانوف: عودة سورية للجامعة العربية أمر مفيد لدول المنطقة ويسهم بتوفير استقرار أكبر لها
2022-03-24
محليات
مبادرة توعوية للتشجيع على أخذ اللقاح ضد كورونا في الحسكة
2022-03-25
مجموعتان سياحيتان أجنبيتان تزوران مدينة تدمر
2022-03-25
أمطار في أغلب المناطق وهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية
2022-03-25
ثلوج بالسويداء تتجاوز سماكتها 15 سم
2022-03-25
(أنت صديقي)… مهرجان للأطفال المصابين بمتلازمة داون
2022-03-25
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2022-03-25
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 45 مم في حمام واصل بطرطوس
2022-03-25
رياضة
الأوروغواي والإكوادور إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم
2022-03-25
إيطاليا تفشل في التأهل لكأس العالم بعد خسارتها أمام مقدونيا الشمالية
2022-03-24
البرتغال تهزم تركيا بثلاثية وتبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال
2022-03-24
2022-03-24
العراق يفوز على الإمارات في تصفيات كأس العالم
2022-03-24
الأمريكية ستيفنز تتأهل إلى الدور الثاني من بطولة ميامي للتنس
2022-03-24
اللجنة الفنية لألعاب القوى بحمص تقيم بطولة المحافظة
2022-03-24
اقتصاد
وزير الصناعة: جمع الحرفيين بمواقع محددة وتصويب مسمى شيخ الكار
2022-03-25
البنك المركزي الروسي: كل احتياطيات موسكو من الذهب موجودة داخل البلاد
2022-03-25
تراجع أسعار النفط
2022-03-25
انطلاق معرض (صنع في سورية) التخصصي للألبسة الرجالية والجلديات بمشاركة أكثر من 60 شركة سورية
2022-03-24
ارتفاع ملحوظ لمؤشر بورصة موسكو
2022-03-24
محروقات تعدل آلية بيع البنزين بالسعر الحر والفاصل الزمني بين كل عملية تعبئة
2022-03-24
انتهاء زراعة محصول الحمص بدرعا
2022-03-24
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سورية تطالب مجلس حقوق الإنسان بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق أهلنا في الجولان
فولودين: روسيا سترسل إلى البرلمانات الأوروبية وثائق حول تعذيب سلطات كييف لمواطنيها
طهران: على القوات الأجنبية المتواجدة في سورية بشكل غير شرعي الانسحاب فوراً
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 45 مم في حمام واصل بطرطوس
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وزارة الدفاع الروسية: قوات جمهورية لوغانسك حررت 93 بالمئة من أراضيها وقوات جمهورية دونيتسك حررت 54 بالمئة من أراضيها
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت سلاح القوات الجوية الأوكرانية ونظام الدفاع الجوي بشكل كامل تقريباً ولم يعد هناك وجود لسلاح البحرية في أوكرانيا
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