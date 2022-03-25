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الطوارئ الروسية: سلمنا أكثر من 8 آلاف طن من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا ودونباس

2022-03-25

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن أكثر من 40 قافلة من الشاحنات نقلت أكثر من ثمانية آلاف طن من المساعدات الإنسانية من روسيا إلى أوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان اليوم: منذ بداية المهمة الإنسانية سلمت روسيا أكثر من 8 آلاف طن من المساعدات الإنسانية إلى مناطق دونباس وأوكرانيا.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم أنها وبالتعاون مع الحرس الوطني الروسي قامت بتوصيل أكثر من 120 طناً من المساعدات الإنسانية إلى مقاطعة خاركوف في أوكرانيا.

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