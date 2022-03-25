SCS-NET
عــاجــل وزارة الدفاع الروسية: قوات جمهورية لوغانسك حررت 93 بالمئة من أراضيها وقوات جمهورية دونيتسك حررت 54 بالمئة من أراضيها

بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

الرئيس الأسد يزور دولة الإمارات العربية المتحدة ويلتقي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 18-3-2022

2022-03-25

انظر ايضاً

بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved