مبادرة لنشر ثقافة (تربية النحل) بين طلاب المدارس باللاذقية

اللاذقية-سانا

آمال وطموحات كبيرة حملها الشاب أمجد علي بعد عودته من دمشق التي زارها للمشاركة في مهرجان العسل السوري الثالث “الذي نظمه فرع سورية لاتحاد النحالين العرب مؤخراً” ليبدأ بتنفيذها على أرض الواقع من خلال إطلاق مبادرة لنشر ثقافة تربية النحل بين طلاب المدارس وهي التجربة الأولى من نوعها على مستوى سورية.

الفعالية التعريفية التي استضافتها ثانوية الشهيد منير معروف في قرية القنجرة بالريف الشمالي لمحافظة اللاذقية باشراف مديرية التربية وبالتعاون مع جمعية النحالين السوريين التابعة لفرع نقابة المهندسين الزراعيين بالمحافظة واتحاد النحالين العرب تهدف إلى التعريف بمهنة تربية النحل ومنتجات العسل وفق القائمين عليها.

وحول المبادرة قال علي منظم الفعالية لمراسلة سانا “إن هدف المبادرة تحفيز اليافعين والشباب لامتهان تربية النحل منذ مراحل عمرية مبكرة وتكريس الجهود من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتوفير ما أمكن من الدعم للبدء بمشاريع ذات مردود اقتصادي تعود بالمنفعة على أصحابها”.

وأضاف إن الفعالية هي نقطة البداية لسلسلة من الأنشطة ضمن المبادرة التي تستهدف طلاب المدارس في الريف كزغرين والبسيط وغيرها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين مشيراً إلى أن اختيار المناطق المستهدفة يتم وفق عدة معايير منها الغنى الطبيعي الذي تتميز به وبالتالي توفير مراع خصبة في مواسم جمع العسل أو تلك التي تضررت بفعل الحرائق لدور النحل في مساعدتها على التعافي واستعادة خضرتها إلى جانب عمليات التشجير.

وعبر الدكتور عبد الله حاطوم خبير متخصص بتربية النحل على مدى أكثر من 40 عاماً عن أمله بأن تكون الفعالية بداية مبشرة لمشروع كبير يمكن لمس إيجابياته على الإنسان والبيئة والاقتصاد إلى جانب الراحة النفسية التي يمنحها العمل بالنحل والفائدة المادية ومساهمته في استعادة التوازن البيئي للمناطق التي تعرضت لكوارث بيئية وتحسين الإنتاج الزراعي وتوفير فرص عمل وإحياء عدة مهن لتأمين معداته كالخياطة والنجارة.

أمين سر جمعية النحالين السوريين باللاذقية المهندس ريان معلا بين أن الفعالية تنسجم مع أهداف الجمعية لنشر ثقافة تربية النحل بين جميع الشرائح باعتبارها من المهن السهلة والمفيدة وتحتاج لرأسمال قليل ومجهود متواضع ويمكن أن تبدأ بثلاث خلايا قابلة للزيادة مع تطور الخبرة معرباً عن استعداد الجمعية لتقديم المعارف اللازمة للتربية بالطريقة العلمية الصحيحة وإقامة دورات تدريبية مجانية للراغبين بالتعلم.

فواز حماد مدير الثانوية أكد أهمية المبادرة لتوسيع معارف الطلاب واطلاعهم على مصادر دخل جديدة متوفرة في البيئة المحيطة يمكن الاستفادة منها لتأسيس مشاريع صغيرة مستقلة إلى جانب الدراسة وتحسين الظروف المعيشية للأسر وتشجيعهم على التمسك بالأرض والزراعة مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً.

وتضمنت الفعالية شرحاً تفصيلياً عن النحل ودوره في التوازن البيئي والتنوع الحيوي وطرق التربية ومنتجات النحل وأنواع العسل ومستلزمات الإنتاج مع إتاحة المجال للطلاب الراغبين بالتسجيل في الدورات التدريبية.

رشا رسلان

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