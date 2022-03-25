المتطرفون الأوكرانيون قصفوا المدنيين في دونباس بصواريخ متعددة

موسكو-سانا

أكدت لجنة التحقيق الروسية أن المتطرفين الأوكرانيين قصفوا المدنيين في دونباس بمختلف أنواع الصواريخ بما في ذلك المضادة للطائرات.

ونقلت وكالة تاس عن رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين قوله اليوم إن “المتطرفين الأوكرانيين استخدموا ضد المدنيين في دونباس منظومات الصواريخ المتعددة من طرازات غراد وأوراغان وصواريخ الطيران غير الموجهة وأنواعا أخرى من الأسلحة الهجومية الثقيلة التي تعمل بشكل عشوائي ولها خصائص مدمرة للغاية وكذلك الأسلحة النارية الصغيرة”.

وأوضح أن “الصاروخ المضاد للجو طوله ستة أمتار ويحتوي على ما يقرب من نصف طن من المتفجرات” مضيفاً: “لم يترددوا في إرسال مثل هذه الصواريخ إلى مناطق سكنية وحتى استخدام العبوات العنقودية وهي ذخائر محظورة.. وقد سجلنا سقوط عشرات الضحايا المدنيين”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أول أمس مقتل أربعة موظفين طبيين جراء قصف نفذه المتطرفون الأوكرانيون لسيارة إسعاف في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا.

في سياق آخر قال باستريكين إن “لجنة التحقيق الروسية تعد طلبات لسبع دول وقعت فيها هجمات على سفارات وقنصليات روسية بعد بدء الحرب الإعلامية

والتحريض على كراهية روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وهذه الدول هي هولندا وإيرلندا وجمهورية التشيك وليتوانيا وبولندا وفرنسا وإستونيا”.

وأضاف: “سنقوم بتسجيل كل هذه المعطيات في قضايا جنائية وفي المستقبل سنرسل طلبات المساعدة القانونية إلى الجهات المختصة في هذه الدول” معرباً في الوقت نفسه عن شكوكه في أن يسفر ذلك عن نتيجة ملموسة بسبب مواقف سلطات هذه الدول المتحيزة.

ولفت باستريكين إلى أنه تم منذ 2014 تسجيل 21 حالة اعتداء على مؤسسات دبلوماسية روسية في أوكرانيا وخاصة في كييف وخاركوف ولفوف وعرقلة الحقوق الانتخابية للمواطنين الروس على الأراضي الأوكرانية.

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