حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدداً من الطرق في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية والسويداء والقنيطرة غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج أو تشكل الجليد.

وبينت الإدارة في نشرتها صباح اليوم أن طريق دربل عرنة في ريف دمشق غير سالك بسبب تراكم الثلوج وطريقي شطحة جوبة برغال وعين الكروم القرندح في حماة غير سالكين بسبب تشكل الجليد وتراكم الثلوج.

وفي اللاذقية.. طريقا جوبة برغال الغاب مركية مقامات بني هاشم وبيت ياشوط المنيزلة غير سالكين بسبب تراكم الثلوج في حين أن طريق جبلة بيت ياشوط الغاب سالك بصعوبة للسبب نفسه.

أما في السويداء فطرق شهبا نمرة وشهبا غيضة وام ضبيب نمرة تيما والطرق المؤدية لناحية المشنف جميعها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق عام “جباتا الخشب حضر” في القنيطرة سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتوخي الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية السائدة وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار

وضرورة التأكد من الجاهزية الفنية للمركبة وتخفيف السرعة على المنعطفات والمنحدرات.

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