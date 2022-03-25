طهران: على القوات الأجنبية المتواجدة في سورية بشكل غير شرعي الانسحاب فوراً

نيويورك-سانا

جددت إيران دعوتها إلى ضرورة الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية المتواجدة في سورية بشكل غير شرعي فوراً ودون أي قيد أو شرط.

وقال سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي مساء أمس “إن الأزمة في سورية لا يمكن حلها دون إنهاء الاحتلال واقتلاع جذور التهديدات الإرهابية ولا يمكن تعريض سيادة سورية ووحدة أراضيها للخطر بذريعة محاربة الإرهاب لذلك ينبغي على قوات الاحتلال المتواجدة بصورة غير شرعية بما فيها القوات الأميركية أن تغادر هذا البلد فوراً ومن دون أي قيد أو شرط”.

وأضاف “إن ايران تجدد استنكارها مرة أخرى نهب الثروات والموارد الطبيعية للشعب السوري وخاصة النفط والمحاصيل الزراعية في المناطق التي تحتلها القوات الأجنبية” مبيناً أن هذا العمل الاجرامي يعد انتهاكاً سافراً لسيادة سورية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وميثاق الأمم المتحدة.

كما أدان روانجي الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية داعياً مجلس الأمن الدولي إلى مساءلة الكيان الصهيوني تجاهها وكذلك تهديداته الصارخة باستخدام القوة ضد دول المنطقة بما يعرض الأمن والسلام في المنطقة للخطر.

وأكد روانجي ضرورة إنهاء الحظر والممارسات غير القانونية والمدمرة ضد سورية فوراً مشيراً إلى أن فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب بحق الشعب السوري أدى إلى تبعات كارثية على جميع النواحي المعيشية.

وقال “إن هذا الأمر يتعارض مع القرار 2585 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بما فيها مشاريع التعافي المبكر والتي تعتبر مصيرية بالنسبة للشعب السوري ولعودة المهجرين إلى ديارهم”.

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