موسكو: شركة (ميتا) شريك غير موثوق في محاربة الإرهاب

نيويورك-سانا

أكد مستشار البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أوليغ ميخايلوف أن شركة “ميتا” لا يمكن اعتبارها شريكا موثوقا في محاربة استخدام تقنيات الاتصال “للأغراض الإرهابية”.

وقال ميخايلوف خلال جلسة للجنة محاربة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي مساء أمس “إن الشركات الخاصة تنتقل إلى جانب الشر أحيانا وخاصة شركة ميتا بلاتفورمس التي رفعت الحظر عن الدعوات للعنف والقتل ضد الروس على موقعي فيسبوك وإنستغرام التابعين لها”.

وأكد ميخايلوف أن تبرير النشاط المتطرف والتحريض على القتل والعنف تجاه ممثلي قوميات معينة أمر مرفوض لافتاً إلى أنه نظراً لذلك لا يمكن اعتبار هذه الشركة شريكا مسؤولاً وموثوقاً به في مسائل التصدي لاستخدام تقنيات الاتصال والمعلومات للأغراض الإرهابية.

يذكر أن السلطات الروسية فتحت تحقيقا مع شركة “ميتا” في أعقاب إعلانها أنها لن تحجب الدعوات للعنف تجاه العسكريين الروس على أراضي أوكرانيا على المنصات التابعة لها ومقابل ذلك تم حظر نشاطها في روسيا حيث أصدرت موسكو قرارا بحجب موقعي “فيسبوك و إنستغرام” في روسيا.

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