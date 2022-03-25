بيونغ يانغ تختبر بنجاح صاروخاً بالستياً جديداً عابراً للقارات

بيونغ يانغ-سانا

أجرت كوريا الديمقراطية اليوم تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ بالستي جديد عابر للقارات بإشراف الرئيس كيم جونغ أون.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية أن الصاروخ البالستي الجديد هواسونغ فو 17 أطلق من مطار بيونغ يانغ الدولي وحلق على ارتفاع نحو 6 كيلومترات وقطع مسافة 1060 كيلومترا قبل أن يصيب بدقة هدفه المحدد مسبقا في المياه المفتوحة لبحر كوريا الشرقي مشيرة إلى أن التجربة تمت مع مراعاة سلامة الدول المجاورة.

وأكد الرئيس جونغ أون الذي أشرف مباشرة على عملية الإطلاق التجريبي أن كل من يحاول خرق أمن بلاده سيدفع ثمنا باهظا مشددا على تصميم كوريا الديمقراطية الراسخ لتعزيز الردع النووي والتصدي لأي نوايا عسكرية للإمبريالية الأمريكية.

وقال جونغ أون “إن ظهور سلاح استراتيجي جديد في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يعزز أمنها القومي ويشكل دليلا عظيما على قوة صناعة الدفاع فيها”.

وشدد جونغ أون على أن الخيار الاستراتيجي لكوريا الديمقراطية بزيادة قدرة الردع النووية لا يتزعزع.

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