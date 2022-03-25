مدفيديف: ظاهرة العالم أحادي القطب ولت

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف أن ظاهرة العالم أحادي القطب ولت إلى غير رجعة.

وقال مدفيديف في مقابلة خاصة مع قناة آر تي ووكالة نوفوستي الروسيتين إن “ظاهرة العالم أحادي القطب ولت وإن الأمريكيين لم يعودوا سادة للعالم”.

وأشار مدفيديف إلى أن أوروبا لن يكون بمقدورها رفض الغاز الروسي في إشارة إلى التهديدات الأوروبية المتواصلة بفرض عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك حذر أمس من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على استيراد النفط الروسي ما يدفع أسعار النفط لنحو 300 دولار للبرميل مشيراً إلى أن بلاده تبحث خيارات لإعادة توجيه إمدادات الطاقة نحو دول الشرق.

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