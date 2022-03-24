(قدودنا تراثنا).. حفل فني في نقابة الفنانين بحلب

حلب-سانا

أقامت وزارة التربية ومنظمة طلائع البعث مساء اليوم حفلاً فنياً بعنوان “قدودنا تراثنا” وذلك بالتعاون مع اتحاد شبيبة الثورة ونقابة الفنانين ومنظومة البابلي التعليمية على خشبة مسرح نقابة الفنانين بحلب.

وتضمن الاحتفال عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الغناء والقدود الحلبية وأهمية إدراجها على لائحة التراث الإنساني في منظمة اليونسكو كما قدمت الفرقة الوطنية لكورال الشهباء عدداً من الموشحات والقدود الحلبية ورقص المولوية بقيادة المايسترو عبد الحليم الحريري.

وأوضح وزير التربية الدكتور دارم طباع في تصريح للصحفيين أهمية احتفاء مدينة حلب بنقل تراث الأجداد إلى الأبناء والأحفاد ورغبتهم في إنشاد القدود والموشحات الحلبية والذي يعد دليلاً واضحاً على عراقة الفن والتراث في المدينة.

بدوره بين رئيس منظمة طلائع البعث الدكتور عزت عربي كاتبي أهمية العمل التشاركي والحرص على التراث اللامادي العريق ونقله إلى الأجيال القادمة مضيفاً أن لأبناء مدينة حلب مورثات في أداء القدود الحلبية ببراعة وإتقان.

وتحدث رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة سومر الظاهر عن أهمية إدراج القدود الحلبية في لائحة اليونسكو ورسوخها في ذاكرتنا وتاريخنا.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لمنظمة طلائع البعث وضاح السواس إلى أن الحفل هو رسالة واضحة من الفنانين العمالقة في مدينة حلب الذين كان لهم دور أساسي في ترسيخ القدود الحلبية في لائحة التراث اللامادي مضيفاً أن تكريم اليوم هو امتداد لتكريم للفنان الراحل صباح فخري العام الماضي.

ومن المكرمين نوه عبد السلام بابلي مدير منظومة البابلي التعليمية بغنى مدينة حلب وعراقتها وتميزها في كافة المجالات ولا سيما أن إدراج القدود الحلبية على لائحة اليونسكو دليل على تميزها على مر العقود.

واعتبر كل من المطرب مصطفى هلال وفؤاد ماهر أن التكريم يشكل حافزاً لديهما في تقديم المزيد من العطاء ونقل الفن الأصيل إلى الأبناء كما لفت يمان نصار مدير معهد صباح فخري للغناء والموسيقا إلى أن الحفل هو تأكيد على حفاظ أبناء حلب على تراثهم وتاريخهم.

حضر الحفل محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور ونقيب معلمي سورية وحيد الزعل.

إلى ذلك زار وزير التربية مدرسة أحمد توفيق مالك في حي الحمدانية واطلع على الواقع التعليمي فيها ومدى الاستفادة من الوسائل التعليمية.

قصي رزوق وبريوان محمد

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