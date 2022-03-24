أمسية موسيقية غنائية لمعهد فهد بلان للموسيقا في قصر الثقافة بالسويداء

السويداء-سانا

أحيا أساتذة وطلبة معهد فهد بلان للموسيقا العربية أمسية موسيقية غنائية مساء اليوم على مسرح قصر الثقافة في مدينة السويداء وذلك بمناسبة أعياد الأم والمرأة والمعلم العربي.

وتضمنت الأمسية فقرات فنية ومعزوفات موسيقية متنوعة من وحي المناسبة وأغاني للفنان الراحل المطرب فهد بلان ومختارات من أغان طربية قديمة بالإضافة إلى فقرات من الغناء الفردي والعزف على الآلات الموسيقية الإيقاعية والعود والكمان.

مدير معهد فهد بلان للموسيقا العربية الفنان أدهم عزقول أشار في تصريح لمراسل سانا إلى أن الفعالية تأتي تكريما للمرأة والأم السورية بالإضافة إلى تقديم عدد من المواهب الشابة في مجال الموسيقا التي تشكل إحدى دعائم الثقافة والإبداع لافتاً إلى أن المعهد يسعى إلى الارتقاء بالحالة الفنية في المحافظة ورفدها بأصوات ومواهب تعيد إحياء الإرث الفني لعمالقة الفن العربي.

يذكر أن المعهد حمل اسم الفنان الراحل فهد بلان تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة وتخليداً لذكراها وكرس جل اهتمامه منذ تأسيسه قبل أكثر من عشر سنوات لإحياء تراث الموسيقا العربية وتنمية المواهب الشابة وصقلها.

سهيل حاطوم

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