العراق يفوز على الإمارات في تصفيات كأس العالم

الرياض-سانا

فاز المنتخب العراقي على نظيره الإماراتي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وسجل هدف المنتخب العراقي لاعبه حسين علي في الدقيقة 53 من زمن المباراة التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

وبهذا الفوز رفع منتخب العراق رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الرابع فيما بقي رصيد الإمارات عند 9 نقاط بالمركز الثالث ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبنا الوطني ومنتخبات لبنان وإيران وكوريا الجنوبية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency