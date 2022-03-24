نيبينزيا: الجمعية العامة للأمم المتحدة تجاوزت صلاحياتها بتبنيها مشروعاً غربياً حول أوكرانيا

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة “تجاوزت صلاحياتها” بتبنيها المشروع الغربي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن نيبينزيا قوله اليوم “في ظل ضغوط غير مسبوقة من الدول الغربية تجاوزت الجمعية العامة سلطاتها مرة أخرى في محاولة لإصدار تعليمات بشأن قضايا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين” مضيفا أنه “وفقا لميثاق الأمم المتحدة لا تملك الجمعية العامة سلطة تقديم توصيات بشأن الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين بينما يدعو القرار الغربي المعتمد إلى وقف فوري للأعمال العدائية”.

ووصف المندوب الروسي القرار الغربي بأنه “وثيقة إنسانية زائفة” مبينا أن هدفه الوحيد “إلقاء اللوم على روسيا” ومعربا عن امتنانه “لجميع الذين تحلوا بالشجاعة والنظر بشكل مستقل في ما يحدث في أوكرانيا”.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل أمس في تمرير مشروع قرار روسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا يدعو لضمان إجلاء المدنيين وتوفير الحماية الكاملة لهم وللكوادر الطبية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وذلك بعد امتناع 13 عن التصويت فيما صوتت روسيا والصين لصالح المشروع.

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