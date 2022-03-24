الحملة الوطنية للكشف المبكر عن السرطان تواصل تقديم الخدمات في منطقة مشتى الحلو

طرطوس-سانا

قدمت الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطانات عنق الرحم والثدي والبروستات التي انطلقت بداية آذار الجاري في محافظة طرطوس خدماتها للمرضى والمراجعين في منطقة مشتى الحلو عبر عيادات متنقلة.

وأوضح رئيس المنطقة الصحية في مشتى الحلو الدكتور غياث علي لمراسلة سانا أن الأقبال كان كبيراً حيث تم تقديم الفحوصات اللازمة للمراجعين في منطقتي سبة والبارقية مبيناً أنه سيتم نقل العيادات المتنقلة إلى مشتى الحلو وناحية السيسنية مع تقديم الخدمات في المراكز الصحية في بصرصر وكفرون سعادة وكفرون بدران ومشتى الحلو.

وأشار علي إلى تجهيز كل مركز صحي بعيادة متنقلة تحتوي جهاز الماموغراف الخاص بإجراء صورة الثدي وغرفة خاصة لأخذ لطاخة من عنق الرحم بالإضافة إلى مخبر لتحليل الدم (بي اس ايه).

وبين مدير مركز البارقية الصحي الدكتور علي يوسف أن المركز قدم خدمات الكشف المبكر عن السرطانات الثلاثة لأعداد من المواطنين فاق العدد المخطط للوصول إليه وذلك بسبب التحضير الجيد للحملة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفرق عناصر الصحة والصحة الإنجابية للترويج للحملة وتشجيعهم على إجراء الفحوصات.

مدير المركز الصحي بمنطقة سبة الدكتور نزار خضر أشار إلى توفير جميع مقومات نجاح الحملة من تأمين النقل والكادر الطبي والتعاون مع المجتمع الأهلي وهذا هو سبب الإقبال الكبير كون المسح يوفر على المواطنين التكلفة المادية.

عضو فريق بصمة شباب سورية المتواجدة في مركز سبة الصحي بتول هوشر أشارت إلى أن مهمتها التعاون مع الكادر الصحي وإدخال البيانات الشخصية.

هيبه سليمان

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