مركز أبحاث فرنسي يدين حملة الدعاية والتضليل الغربية ضد روسيا

باريس-سانا

أدان (معهد 1717) التحليلي الفرنسي حملة الدعاية والتضليل الجماعية التي أطلقها الغرب ضد روسيا معتبراً أنها تمثل “تعبئة عامة وخطوة للزج بالدول الغربية في حرب غير معلنة مع موسكو”.

ونقلت وكالة تاس عن رئيس المركز إيمانويل ليروي وأمينه العام أوليفييه روا قولهما في بيان مشترك “شهدنا تعبئة عامة للغرب من أجل التلاعب بالرأي العام وتوجيهه ضد روسيا” مؤكدين أنه “من الضروري أن يعود السلام إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن وأن تتخلص البشرية من الأوليغارشية الأنغلوساكسونية التي تؤجج الكراهية وترهب الناس لقرون عديدة”.

ودعا البيان فرنسا للانسحاب من الناتو وإنشاء تحالف فرنسي روسي جديد.

وتأسس (معهد 1717) في باريس بمناسبة ذكرى زيارة الإمبراطور الروسي بيتر الأول إلى فرنسا عام 1717 وخلال المؤتمر التأسيسي للمعهد في أيلول 2021 أعلن المشاركون عزمهم العمل على (تشكيل تحالف فرنسي روسي) لمواجهة التحديات المشتركة.