SCS-NET
الشريط الأخباري

مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس جراء سقوطهم من مبنى سكني في سويسرا

2022-03-24

بيرن-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب خامس بجروح خطيرة إثر سقوطهم من مبنى سكني في سويسرا اليوم.

ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” عن الشرطة السويسرية قولها في بيان: إن “رجلاً وزوجته وطفلتهما إضافة إلى أخت الزوجة لقوا مصرعهم وأصيب ابنهم بجروح خطيرة إثر سقوطهم من شرفة شقة في الطابق السابع بأحد المباني السكنية ببلدة مونترو السياحية غرب البلاد”.

وأوضحت الشرطة أن الضحايا مواطنون فرنسيون وجميعهم من عائلة واحدة.

وفتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة أسباب وملابسات الحادثة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

رداً بالمثل.. روسيا تغلق مجالها الجوي أمام سويسرا

موسكو-سانا أعلنت وكالة النقل الجوي الروسية اليوم أن روسيا حظرت استخدام مجالها الجوي

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved