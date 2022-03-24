مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس جراء سقوطهم من مبنى سكني في سويسرا

بيرن-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب خامس بجروح خطيرة إثر سقوطهم من مبنى سكني في سويسرا اليوم.

ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” عن الشرطة السويسرية قولها في بيان: إن “رجلاً وزوجته وطفلتهما إضافة إلى أخت الزوجة لقوا مصرعهم وأصيب ابنهم بجروح خطيرة إثر سقوطهم من شرفة شقة في الطابق السابع بأحد المباني السكنية ببلدة مونترو السياحية غرب البلاد”.

وأوضحت الشرطة أن الضحايا مواطنون فرنسيون وجميعهم من عائلة واحدة.

وفتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة أسباب وملابسات الحادثة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency