منافسات قوية في بطولة التحدي الدولية بالكيك بوكسينغ

دمشق-سانا

وسط أجواء حماسية وبحضور جماهيري كبير اختتمت بطولة التحدي الدولية بالكيك بوكسينغ في صالة الجلاء بدمشق التي أقامها اتحاد اللعبة بمشاركة أحد عشر لاعباً من منتخبات العراق والأردن وفلسطين إضافة إلى أحد عشر لاعباً من منتخب سورية.

واسفرت نتائج البطولة بأسلوب الفل كونتاكت ووفق تسلسل الأوزان عن فوز إبراهيم جمعة وسليمان الهدار وكلاهما من الأردن وعبد الكريم عبد سورية بينما انتهت منافسات أسلوب الـ ك 1 بفوز وائل السعيد ومحمد قجعة وسارة أحمد من سورية وعبد العزيز الصالح من فلسطين وخالد عبد الرحمن وشاهوز سبوان من العراق.

رئيس أتحاد رياضات الكيك بوكسينغ والمواي تاي والقتال المختلط منار البزرة أشار في تصريح لـ سانا إلى أهمية البطولة لكونها فرصة جيدة لزيادة الخبرة وتطوير المستوى المهاري للاعبين من خلال الاحتكاك مع لاعبين عرب مميزين مبيناً أهمية الحضور الجماهيري الكبير الذي رافق منافسات البطولة والذي مكننا من تسليط الضوء على رياضاتنا أكثر.

ولفت عدد من المشاركين العرب الى قوة البطولة وتميز التنظيم والتحكيم مبدين استعدادهم للمشاركة في البطولات القادمة التي ستقام في سورية للمستوى العالي الذي تقدمه على الحلبات.

هناء صقور

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