دمشق-سانا

أعلنت هيئة التميز والإبداع بدء التسجيل في الأولمبياد العلمي لليافعين في الرياضيات والعلوم لعام 2022 وذلك لطلاب الصفين السابع والثامن للتعليم الأساسي.

وأشارت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين بالتسجيل في الأولمبياد العلمي لليافعين في الرياضيات والعلوم ومنافساته في كل من (الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء) من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية الموجودة على صفحة الهيئة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وذلك لغاية الثاني والعشرين من شهر نيسان القادم.

يذكر أن الهيئة أطلقت الأولمبياد العلمي لليافعين في الرياضيات والعلوم في الرابع عشر من شهر آذار من عام 2021 بهدف صقل العقول الشابة وتطوير مهارات اليافعين في الرياضيات والعلوم وتعليمهم مهارة إدارة الأولويات وتنظيم الوقت والمهارات الفكرية والعلمية من خلال حل المشكلات بأسلوب مبتكر وإبداعي.

هيلانه الهندي

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