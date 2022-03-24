فولودين: على بايدن ونجله الكشف عن دورهما في إنشاء المختبرات البيولوجية بأوكرانيا

موسكو-سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن ضلوع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونجله هانتر في إنشاء المختبرات البيولوجية في أوكرانيا يتصدر أولويات التحقيق البرلماني الروسي في هذه القضية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن فولودين قوله في بيان “يتعين على رئيس الولايات المتحدة أن يشرح للمجتمع الدولي الحقائق المكتشفة خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة حول أنشطة المعامل البيولوجية في أوكرانيا.. وعلى الكونغرس الأمريكي أن يبدأ تحقيقاته الخاصة في ذلك”.

وأضاف فولودين إن “مؤسسة جورج سوروس المنظم المعروف للثورات الملونة عبر العالم شاركت في هذا البرنامج العسكري الذي يدعو علانية إلى تغيير النظام في روسيا” مشيراً إلى أن “الوثائق تثبت أن نجل الرئيس الأمريكي هانتر قام بتمويل الأبحاث وتنفيذ البرنامج العسكري البيولوجي الأمريكي عن طريق صندوق استثماري ومن الواضح أن بايدن الأب على علم بهذه الأنشطة”.

وشدد على أن لجنة التحقيق البرلمانية الروسية ستنظر في هذه القضية على سبيل الأولوية للكشف عن ملابسات إنشاء هذه المختبرات البيولوجية على أراضي أوكرانيا.

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