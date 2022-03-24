اختتام بطولة الجمهورية للجمباز الفني

دمشق-السويداء-سانا

بمشاركة 75 لاعبة مثلن معظم المحافظات إضافة إلى هيئة الشرطة اختتمت بطولة الجمهورية للجمباز الفني لفئتي الناشئات والصغيرات والتي استضافتها صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وأسفرت نتائج البطولة لفئة الناشئات عن فوز تالا مكارم من السويداء بمسابقة طاولة القفز وسنا العكاري “حماة” بمسابقة جهاز المتوازي وشهد البعيني “السويداء” بجهاز العارضة فيما فازت رزان زرزوري” حماة” بمسابقة الحركات الارضية.

وفازت رزان زرزوري بالمركز الأول للفردي العام تاركة المركزين الثاني والثالث لكل من ريما الجندي “طرطوس” وتالا مكارم “السويداء” على التوالي وفي ترتيب الفرق جاءت حماة أولا تلتها السويداء ثم حلب فاللاذقية ثم طرطوس.

وفي فئة الصغيرات فازت كل من بسمة كحيلة “اللاذقية” وميريانا شاهين “حماة” مناصفة بالمركز الأول في طاولة القفز ونادين ميري “حلب” بجهاز المتوازي وبجهاز العارضة وبالحركات الأرضية وجاءت حلب أولاً بترتيب الفرق ثم حماة فالسويداء.

ولفت رئيس اللجنة الفنية للجمباز بالسويداء لؤي الحرفوش إلى أن مشاركة السويداء كانت مميزة وعكست جهود المدربين واللاعبات ومتابعة واهتمام اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي مبيناً أن السويداء حصدت 8 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين وأربع برونزيات وكأس المركز الثاني لفئة الناشئات والثالث لفئة الصغيرات.

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