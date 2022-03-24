الدفاع الروسية تكشف العلاقة بين تمويل الأنشطة البيولوجية في أوكرانيا ونجل بايدن

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية وجود صلة بين الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا وصندوق استثماري تابع لنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن “هانتر”.

وأكد قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي إيغور كيريلوف أثناء إحاطة صحفية اليوم أن الوثائق التي أصبحت بحوزة وزارة الدفاع الروسية بشأن أنشطة البنتاغون البيولوجية العسكرية في أوكرانيا تسلط الضوء على صلات بين مؤسسات في الولايات المتحدة ومواقع بيولوجية عسكرية في أوكرانيا.

وأشار كيريلوف إلى تورط هياكل مقربة من الإدارة الأمريكية الحالية في الأنشطة المذكورة بما في ذلك صندوق “روزمونت سينيكا” الاستثماري الذي يقوده هانتر نجل بايدن لافتاً إلى أن الصندوق يحظى بموارد مالية لا تقل عن 2.4 مليار دولار.

وأوضح كيريلوف أن الوثائق تؤكد وجود صلات وثيقة بين هذا الصندوق ومقاولي البنتاغون الرئيسيين بما فيها شركة “ميتابيوتا” التي تعد مع شركة “بلاك آند فيتش” أكبر مصدر أجهزة لمختبرات البنتاغون البيولوجية في مختلف أنحاء العالم.

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