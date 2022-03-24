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ارتفاع ملحوظ لمؤشر بورصة موسكو

2022-03-24

موسكو-سانا

أنهى مؤشر بورصة موسكو “ميكسيس” للأسهم المقومة بالروبل تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 4.37 بالمئة واستأنفت البورصة تداولات اليوم بعد توقف دام نحو شهر.

ووفق بيانات بورصة موسكو فقد أغلق المؤشر ميكسيس التعاملات عند مستوى 2578.51  نقطة بزيادة نسبتها 4.37 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.

فيما سجل مؤشر البورصة (ار تي اس) للأسهم المقومة بالدولار انخفاضاً بنسبة 9 بالمئة وأنهى التعاملات عند 852.64 نقطة.

وأشار خبراء إلى أن أسهم شركات تصدير موارد الطاقة كانت الأكثر ارتفاعاً مؤكدين أن ذلك كان متوقعاً وخاصة في ظل تراجع الروبل الروسي الأمر الذي زاد من جاذبية أسهم شركات الطاقة الروسية المقومة بالعملة الروسية.

واستأنفت بورصة موسكو تداولات الأسهم بعد تعليقها لأكثر من شهر في إطار إجراءات لضمان الاستقرار المالي في روسيا.

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