الكفرون اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تشارك في اجتماع تنسيقي لتحدي القراءة العربي في الإمارات
2022-03-23
السفير اليمني: الحصار ضد سورية واليمن هو سبب الأزمة الإنسانية فيهما
2022-03-23
إيران تجدد إدانتها الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية
2022-03-23
نيجيريا تؤكد ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على سورية
2022-03-22
وفد مجلس الشعب يواصل مشاركاته في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي
2022-03-22
باحث سوري يحصل على لقب عضو أول في جمعية تقنية عالمية
2022-03-22
بمشاركة سورية.. الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تواصل اجتماعاتها
2022-03-21
محليات
غداً بدء العمل بالتوقيت الصيفي
2022-03-24
افتتاح مركز نفاذ الجامعة الافتراضية في سجن دمشق المركزي
2022-03-24
إعادة تشغيل 7 آبار في ريف السويداء بعد صيانتها وإصلاحها
2022-03-24
القبض على 12 شخصاً بتهمة استغلال المواطنين بحجة استخراج جوازات سفر
2022-03-24
مياه الحسكة تستلم 60 طناً من مواد تعقيم المياه
2022-03-24
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2022-03-24
مركز الشهداء التخصصي الصحي بصافيتا يواصل تقديم خدمات الكشف المبكر عن 3 سرطانات
2022-03-24
رياضة
المصنفة الأولى عالمياً اشلي بارتي تعتزل التنس بشكل مفاجئ
2022-03-23
المملكة المتحدة وإيرلندا تتقدمان بعرض لتنظيم بطولة أوروبا 2028
2022-03-23
ديمبلي يرغب في تجديد عقده مع برشلونة
2022-03-23
الفارسة شام الأسد تتوج بلقب الجائزة الكبرى لدورة الوفاء لقفز الحواجز
2022-03-23
تأهل ثلاثة أندية من حماة إلى التجمع النهائي لدوري السيدات بكرة الطائرة
2022-03-23
منتخب سورية للناشئات بكرة اليد يخسر أمام نظيره الإيراني في بطولة آسيا
2022-03-23
ريال مايوركا يعلن إقالة مدربه
2022-03-23
اقتصاد
ارتفاع ملحوظ لمؤشر بورصة موسكو
2022-03-24
محروقات تعدل آلية بيع البنزين بالسعر الحر والفاصل الزمني بين كل عملية تعبئة
2022-03-24
انتهاء زراعة محصول الحمص بدرعا
2022-03-24
زراعة السويداء توفر نحو 160 ألف غرسة أشجار مثمرة
2022-03-24
إقبال على مهرجان رمضان شهر الخير بدرعا
2022-03-24
الهند توافق على استثمارات روسية في شركاتها
2022-03-24
الصين تعارض بشدة القمع الأمريكي غير المعقول للشركات الصينية
2022-03-24
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الكفرون اليوم
2022-03-24
تصوير: حسام الوسوف
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2022-03-24
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