برلماني ألماني يحذر من تداعيات مقاطعة موارد الطاقة الروسية على أوروبا

برلين-سانا

حذر رئيس لجنة الطاقة وحماية المناخ في البرلمان الألماني كلاوس إرنست من تداعيات المقاطعة الفورية لموارد الطاقة الروسية التي سيكون لها عواقب سلبية كبيرة على أوروبا.

ونقلت روسيا اليوم عن إرنست قوله إن قرار الرئيس الروسي فلاديميربوتين تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى الروبل الروسي سيجبر الدول المدرجة في قائمة الدول غير الصديقة على تجاوز إجراءات العقوبات المتخذة ضد موسكو ما قد يؤدي لزيادة الحوارات حول مقاطعة الطاقة الروسية.

وأضاف إرنست إن الحكومة الألمانية ما زالت تنوي حتى الآن مواصلة شراء موارد الطاقة الروسية قائلا إن شراء الغاز الطبيعي الروسي بالروبل ممكن تقنيا.