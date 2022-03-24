مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي لحماية المدنيين في أوكرانيا

موسكو-سانا

امتنع مجلس الأمن الدولي اليوم عن الموافقة على مشروع القرار الروسي الذي يدعو لضمان إجلاء المدنيين وتوفير الحماية الكاملة لهم وللكوادر الطبية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وصوتت روسيا والصين إلى جانب مشروع القرار بينما امتنعت 13 دولة عن التصويت في المجلس البالغ عدد أعضائه 15 عضوا.

وكان يتطلب تمرير مشروع القرار أن يصوت إلى جانبه ما لا يقل عن تسعة دول من أعضاء المجلس الدائمين وغير الدائمين شريطة أن لا تصوت ضده أي دولة تتمتع بالعضوية الدائمة.

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