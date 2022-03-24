بوتين: قرارات الدول الغربية تجميد الأصول الروسية غير شرعية

موسكو-سانا

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قرارات الدول الغربية بتجميد الأصول الروسية ووصفها بأنها قرارات غير شرعية وتدمر الموثوقية في عملاتها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية “إن عددا من الدول الغربية اتخذت قرارات غير مشروعة بشأن ما يسمى تجميد الأصول الروسية وبذلك فإن الغرب دمر الموثوقية في عملاته وهو ما رأيناه من إعلان كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن عجز حقيقي في التزاماتهما تجاه روسيا”.

وكان بوتين أعلن في وقت سابق اليوم تحويل مدفوعات امدادات الغاز نحو أوروبا إلى العملة الروسية الروبل مؤكداً أن بلاده ستواصل توفير هذه الإمدادات وفق العقود المبرمة سابقاً من حيث الكمية والسعر لأنها تحافظ على سمعتها.