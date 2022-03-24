أوربان: ضرورة منع اتخاذ قرارات من شأنها جر الدول الأوروبية إلى الأزمة في أوكرانيا

بودابست-سانا

جدد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان التأكيد على ضرورة منع اتخاذ قرارات من شأنها جر الدول الأوروبية إلى وسط الأزمة في أوكرانيا أثناء قمتي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو” القادمتين.

ونقلت روسيا اليوم عن أوربان قوله في بيان اليوم: “يجب أن نمنع الانجرار إلى المقترحات التي ستؤدي إلى حرب جوية مع روسيا وأن نعبر عن عدم موافقتنا على المقترحات الرامية لتوسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاع الطاقة الروسي” مشيراً إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تضع بلاده في وضع صعب قد يغدو مأزقاً لا مخرج منه.

وأضاف إن مقترحات لا تخدم مصالح هنغاريا ستكون مطروحة أمام زعماء الاتحاد الأوروبي والناتو في بروكسل يومي 24 و25 من الشهر الجاري مؤكداً تصميمه على الدفاع عن مصالح بلاده.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الهنغاري تأكيداً جديداً على تمسك بودابست بموقفها المعارض لفكرة فرض حظر جوي فوق أوكرانيا وإرسال أسلحة فتاكة إليها كما عبر مراراً عن رفض بلاده لدعوات تخلي الدول الأوروبية عن استيراد النفط والغاز الروسيين.