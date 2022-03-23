نوفاك يحذر من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النفط الروسي

موسكو- سانا

حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على استيراد النفط الروسي ما يدفع أسعار النفط لنحو 300 دولار للبرميل مشيرا إلى أن بلاده تبحث خيارات لإعادة توجيه إمدادات الطاقة نحو دول الشرق.

ونقلت روسيا اليوم عن نوفاك قوله أمام مجلس الدوما إن روسيا تعد أكبر مورد لموارد الطاقة للأسواق العالمية وتبلغ حصة صادراتها نحو 20 بالمئة وإن غياب مواردها من أسواق النفط والغاز العالمية سيؤدي إلى انهيارها في حين إن صعود أسعار الطاقة سيكون غير متوقع مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في مجمع الوقود والطاقة الروسي في العام 2021 بلغ 4ر4 تريليونات روبل أي نحو 44 مليار دولار.

وأضاف نوفاك إن إمداداتنا متنوعة حول العالم والحصة الأكبر بالطبع لأوروبا وآسيا لكن الإمدادات تذهب أيضا إلى دول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية معربا عن أمله في أن تكون هناك مساحة كافية للمواد الخام الروسية في أسواق آسيا والمحيط الهادئ.

من جهته أعرب رئيس لجنة مجلس الاتحاد لحماية سيادة الدولة في روسيا أندريه كليموف عن تأييده لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسداد ثمن الغاز الروسي المصدر للدول غير الصديقة بالروبل الروسي مشيرا إلى أنه إذا لم يرغب أحد ما بشراء الغاز بالروبل فلديه فرصة للحصول عليه من أماكن أخرى وبأسعار أخرى.

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلا من اليورو في غضون أسبوع لافتا إلى إن عددا من الدول الغربية اتخذ قرارات غير شرعية خلال الأسابيع الماضية بتجميد الأصول الروسية الأمر الذي أظهر تقاعس الغرب في الوفاء بالتزاماته وزعزع الثقة بعملاته.