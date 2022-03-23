الحرس الوطني الروسي يقضي على أكثر من 300 متطرف في خاركوف

دونيتسك-سانا

أعلن الحرس الوطني الروسي قضاءه على أكثر من 300 من القوميين المتطرفين الأوكران في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

ونقلت روسيا اليوم عن بيان للحرس أن عناصره اخترقوا الخطوط الدفاعية للعدو وحرروا خمس بلدات خلال سلسلة من الاشتباكات أسفرت عن مقتل 300 متطرف وضبط أسلحة وآليات عسكرية للعدو.

من جهته أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين تدمير لواء البحرية 36 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال بوشيلين في بيان له إنه تم تدمير اللواء 36 بالكامل من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ما سيسهل التحرك عبر مدينة ماريوبول.

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