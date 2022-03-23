حفل استقبال لإطلاق مهرجان (المرأة تصنع التغيير) في دار الأسد للثقافة والفنون

دمشق-سانا

نظمت سفارة جمهورية الفلبين بالتعاون مع وزارة الثقافة والنادي الدبلوماسي السوري اليوم حفل استقبال بمناسبة إطلاق المهرجان السينمائي الدولي للمرأة تحت عنوان “المرأة تصنع التغيير” وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح ذكرت في تصريح للصحفيين أن رسالة المهرجان للعالم هي أن المرأة السورية طوال سنوات صعبة من الحرب والظلم والقهر ما زالت صامدة وقادرة على أن تنشئ جيلاً وطنياً متمسكاً بجذوره وأرضه ومستقبله.

وأشارت مشوح إلى أن المهرجان يعكس الصورة الحقيقية والمثالية لإرادة الشباب السوري وقدرتهم على التغيير وبناء مستقبل مشرق لوطنهم مبينة أن الأفلام التي ستعرض إما أخرجتها امرأة أو تتناول قضاياها وهي نتاج عمل إنساني مبدع.

بدورها بينت القائم بالأعمال لدى سفارة جمهورية الفلبين بدمشق فيدا ثريا فيرزوسا في تصريح خاص لـ سانا أن المهرجان السينمائي ينطلق اليوم بعد توقف 12 عاماً نتيجة ظروف الحرب في سورية وسيتخلله عرض أفلام حائزة على جوائز عالمية بمشاركة 11 دولة بما فيها سورية مضيفة: اختيار شعار “المرأة تصنع التغيير” ينبع من إيماننا بدور المرأة الحقيقي في المجتمع ونقل صورة إيجابية عنها.

رئيسة النادي الدبلوماسي زوجة سفير جنوب إفريقيا بدمشق رينيفا فوري بينت في تصريح مماثل أن المهرجان فرصة كبيرة لتبادل ثقافات الدول المشاركة والتي هي جزء من النادي الدبلوماسي السوري وستعكس عبر أفلامها خصوصية المرأة في كل بلد.

بدوره وعد مدير المؤسسة العامة للسينما مراد شاهين بالعمل على وضع كل الإمكانيات المتوفرة ليكون المهرجان حدثاً سنوياً وبذات المنهجية وطريقة التعاون مع الدول الصديقة مع تطويره من ناحية العروض وطبيعة المشاركات وتضمينه مسابقات وتكريمات وفائزين كالمهرجات الدولية التي تدور حول المرأة مؤكداً أن السينما السورية منذ بداياتها تبنت قضية المرأة كقضية أساسية في المجتمع.

مها القحف

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