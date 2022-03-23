سورية تشارك في اجتماع تنسيقي لتحدي القراءة العربي في الإمارات

دبي-سانا

بمشاركة سورية عقد اليوم في مدينة دبي الاجتماع التنسيقي للنسخة السادسة من مبادرة تحدي القراءة العربي التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

الاجتماع الذي أتى بعد انتهاء مرحلة التقدم للمسابقة ناقش التحضيرات لمرحلة التصفيات التي ستبدأ بشهر أيار القادم وإعلان أسماء أبطال التحدي على مستوى كل بلد مشارك في آب القادم وأسماء الطلاب الذين سيشاركون في حفل الختام في تشرين الأول القادم في الإمارات.

المنسق العام للمبادرة في سورية علي العباس قدم خلال الاجتماع عرضاً يتضمن محطات عمل المسابقة في سورية التي تشارك فيها للمرة الأولى وعدداً من قصص النجاح للمشاركين من الطلاب وخاصة ذوي الإعاقة.

وأوضح العباس في تصريحه لسانا أن عدد المشاركين النهائي بالمسابقة من سورية بلغ 160 ألف مشارك منهم 7 آلاف طالب أنهوا قراءة 50 كتاباً لافتاً إلى أنه ومنذ بداية المسابقة جرى تشكيل فريق عمل على المستوى الوطني لتنفيذ المسابقة والوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة وتغطية مناطق جغرافية بعيدة.

ويأخذ التحدي شكل منافسة للقراءة باللغة العربية يشارك فيها الطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي ويتدرج خلالها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها وبعد الانتهاء من القراءة والتلخيص تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم على مستوى الأقطار العربية

وصولاً للتصفيات النهائية والتي تعقد في دبي سنوياً في شهر تشرين الأول.

رحاب علي

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