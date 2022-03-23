مفاتيح التقانة النانوية العلاجية في ملتقى أيام دمشق الصيدلانية غداً

دمشق-سانا

تنطلق غدا فعاليات ملتقى أيام دمشق العلمية الصيدلانية السابع داماس فاد7 الذي تقيمه نقابة صيادلة دمشق تحت عنوان “مفاتيح التقانة النانوية العلاجية” في فندق الداما روز بدمشق.

ويتضمن الملتقى الذي يستمر لثلاثة أيام ويرافقه معرض تخصصي للأدوية محاضرات علمية وورشات عمل لأكثر من 50 محاضرا من ذوي الخبرات العلمية والأكاديمية إضافة إلى طرح تجارب تخص التعامل مع فيروس كورونا وجلسة افتراضية مع اختصاصيين من دول أجنبية وفق ما أوضحته نقيب صيادلة دمشق الدكتورة علياء الأسد لمراسلة سانا.

وأشارت نقيب صيادلة دمشق إلى أن الملتقى يهدف بشكل أساسي لمواكبة التطورات العالمية في مجال الطب ونقل مستجدات العلاج والتعريف بالتقانة النانوية العلاجية مبينة أنه تم تخصيص جلسة لعرض 13 بحثا اجري في الجامعات السورية.

راما رشيدي

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