بمبادرة أهلية مشاريع إنارة وتأهيل وتشجير في النبك

ريف دمشق-سانا

بدعم وتمويل الفعاليات الاقتصادية الأهلية في مدينة النبك تم تنفيذ مشروع إنارة لدوار الصناعة والمدخل الجنوبي للمدينة بطول 2 كيلومتر إضافة إلى صيانة جميع آبار مياه الشرب المنتشرة فيها.

رئيس المجلس المحلي في مدينة النبك وسام طالب أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن المشاريع المذكورة تنفذ بموجب مبادرة أهلية “معا النبك أحلى” أطلقت العام الماضي بهدف تحسين الواقع الخدمي والتنموي في المدينة مشيراً إلى أنه من بين المشاريع حملة تشجير شملت طريق العرقوب وأماكن توزع آبار المياه وحديقة الشريط الغربي غرس خلالها 3500 شجرة تتنوع بين الزيتون والأشجار الحراجية المختلفة كما تم تنفيذ حملات نظافة وفعاليات أخرى لدعم أسر الشهداء والجرحى والطلاب.

وأشار طالب إلى أن العمل جار حالياً على تنفيذ مشروع تأهيل طريق النبك دير عطية وصيانة الأرصفة بطول 4 كيلومترات ومن ثم تزفيته وخلال الفترة القادمة سيتم تنفيذ مشروع صرف صحي بطول 20 كيلومتراً في المناطق الواقعة خارج المخطط التنظيمي وتقوم شركة الدراسات الهندسية حالياً برفع الصور الطبوغرافية لتحديد مسار الخط.

سفيرة إسماعيل

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