احتفال بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية

دمشق-سانا

أقامت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية تحت عنوان “الإنذار المبكر والعمل المبكر” وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

وتضمن الاحتفال عرض فيلم وثائقي عن الأرصاد الجوية ومحاضرة بعنوان” الإنذار المبكر عن الكوارث” قدمها المتنبئ الجوي شادي جاويش وعرضاً حول إنجازات المديرية وتكريم عدد من المتنبئين الجويين العاملين في المديرية إضافة إلى افتتاح معرض لأجهزة الرصد الجوي وبعض خرائط الطقس المستخدمة في التنبؤ ومقاييس الضغط الجوي وآلية عمل كل جهاز وكيفية قياس درجات الحرارة.

وفي كلمة له أكد نائب وزير الدفاع العماد محمود شوا أن الأرصاد الجوية لم تعد مقتصرة على الحياة اليومية للفرد والنشاطات العلمية التي يقوم بها بل باتت الأساس العلمي الذي يستند إليه في وضع الخطط والبرامج وتحديد السياسات المرتبطة بمواجهة الكوارث البيئية ووضع الآليات الكفيلة بالحد من مخاطرها والإنذار عنها والتخفيف من آثارها.

المدير العام للأرصاد الجوية محمود عباس أشار إلى أن التنبؤات بحالة الطقس لم تعد اليوم كافية بل أصبح توفير تنبؤات تقوم على الإنذار المبكر ضرورة حيوية لإنقاذ الأرواح وسبل العيش لافتاً إلى أن المديرية العامة للأرصاد الجوية تقوم بدور مهم من خلال خدمات تقدمها لمختلف القطاعات بكوادر وطنية وخبرات محلية تضاهي الخبرات العالمية وتوفر الكثير من الوقت والجهد والمال وتتجاوز كل الصعوبات والعقوبات والحصار الجائر على سورية.

بدوره أكد الدكتور هشام خريسات رئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا ومديره العام في كلمته التي تلاها الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية أهمية التعاون الدولي في مجال التأهيل والتوعية بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والاستفادة منها لصالح البشرية والتنمية الشاملة للتقنيات الوطنية والإقليمية والمساهمة بصورة فاعلة في التنمية المستدامة للموارد الطبيعية من خلال التعليم والبحوث المتقدمة والتدريب المستمر.

وعلى هامش الاحتفال وقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية والجمعية الفلكية السورية اتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين الجانبين وإقامة ورشات عمل ولقاءات علمية مشتركة وحضور المؤتمرات الخارجية والداخلية وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالفلك والطقس بما يخدم عمل الطرفين.

حضر الاحتفال محافظ دمشق المهندس عادل العلبي وعدد من مديري ورؤساء المؤسسات والهيئات العلمية والباحثين والهواة في مجال الفلك.

مدى علوش وهيلانه الهندي

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