ترافيجورا: النفط قد يصل إلى 150 دولاراً للبرميل هذا الصيف

لوزان-سانا

حذر الرئيس المشارك لتداولات النفط في مؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع بن لوكوك من أن السوق العالمية قد تشهد صعود الخام إلى 150 دولاراً للبرميل في صيف هذا العام.

وأبلغ لوكوك قمة فايننشال تايمز العالمية للسلع الأولية “أظن أنكم سترون 150 دولاراً للبرميل هذا الصيف” وقال “ستعرفون في نهاية نيسان ما هي الخسارة الإجمالية في النفط الروسي”.

وكانت شركة “فيتول” العالمية لتجارة الطاقة توقعت مطلع الأسبوع الجاري تجاوز الطلب على النفط في العام الحالي مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا عام 2019.

كما حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على استيراد النفط الروسي متوقعاً أن ترتفع أسعار النفط إلى مستوى 300 دولار للبرميل في حال حصول ذلك.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في الثامن من الشهر الجاري مرسوماً يحظر على الأمريكيين واردات الطاقة من روسيا والاستثمار الجديد في قطاع الطاقة الروسي فيما أعلنت لندن عزمها على التخلص التدريجي من الهيدروكربونات الروسية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency