تفعيل العلاقات التربوية بين سورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

دمشق-سانا

بحث معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد مع القائم بأعمال سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بدمشق كيم هي ريونغ آلية تعزيز العلاقات التربوية وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في توطيد العلاقات بين البلدين.

الدكتور الحماد أكد خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق على سعي الوزارة لتطوير العملية التربوية والتعليمية ورغبتها في الاستفادة من الخبرات الكورية ومنظومتها التعليمية المتطورة في مجالات تأهيل وتدريب الأطر التدريسية ومدارس المتفوقين وتنظيم المهرجانات والأنشطة المدرسية فضلاً عن آلية التعامل مع ذوي الإعاقة مبيناً أن معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مخصص لتعليم اللغة العربية للدبلوماسيين والجاليات الكورية والأجنبية.

بدوره أوضح كيم هي ريونغ أن بلاده لديها خبرات في مجال تحديث المدارس والمعاهد والجامعات ومدارس التعليم عن بعد مبدياً استعدادها لتقديم الاستشارات والخبرات للمساهمة في ترميم المدارس بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

بشرى برهوم

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