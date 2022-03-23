المملكة المتحدة وإيرلندا تتقدمان بعرض لتنظيم بطولة أوروبا 2028

لندن-سانا

أعلنت اتحادات كرة القدم في إنكلترا وايرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز وجمهورية ايرلندا أنها قدمت اليوم عرضاً مشتركاً لاستضافة بطولة أوروبا 2028 اليوم.

وأوضحت الاتحادات المعنية في بيان مشترك أوردته رويترز “سنعمل خلال الأشهر المقبلة على تطوير مقترحاتنا للعرض بشكل أكبر بعد معرفة شروط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمواصفات الفنية الكاملة وهذا يشمل الدخول في مناقشات مع المدن المضيفة المحتملة والملاعب لتجهيز أفضل ملف وإجراء تحليل كامل للتكاليف والفوائد”.

وكانت المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا كشفتا الشهر الماضي عن خطط لاستضافة البطولة بعد أن تراجعتا عن محاولة تنظيم كأس العالم 2030 بعد دراسة جدوى.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في تشرين الأول الماضي: إنه يتعين على الدول الراغبة في استضافة نسخة 2028 تأكيد عروضها بحلول الـ 23 من آذار.

وسيتم الإعلان عن قائمة الدول الراغبة في التنظيم في نيسان بينما سيتم اختيار العرض الفائز في أيلول 2023.

ويشمل الحد الأدنى من المتطلبات وجود 10 ملاعب متاحة من بينها ملعب يسع 60 ألف متفرج على الأقل إضافة إلى ملعبين بسعة 50 ألف متفرج على الأقل.

وتستضيف ألمانيا نسخة 2024.

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