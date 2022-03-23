السورية للشبكات تبدأ تأهيل خط الكهرباء المغذي لمحطة مياه شرب تلعاس في إدلب

حماة-سانا

باشر فرع الشركة السورية للشبكات في حماة أعمال تأهيل وصيانة الخط الكهربائي المغذي لمحطة مياه الشرب في تلعاس بريف إدلب والمتضرر بسبب الإرهاب.

وقال مدير فرع السورية للشبكات بحماة المهندس عدنان سويدان أنه تم التعاقد مع مديرية كهرباء ادلب لتأهيل الخط بكلفة اجمالية تبلغ 460 مليون ليرة سورية والذي لحقت به أضرار بالغة بسبب جرائم التنظيمات الإرهابية موضحاً أن الفرق الهندسية والفنية بدأت عملها في تأهيل الخط الذي يصل بين محطة تحويل كهرباء خان شيخون ومحطة ضخ مياه تلعاس باستطاعة 20 كيلو فولط.

وأوضح سويدان أن فرع السورية للشبكات أنجز كافة أعمال صيانة الإنارة للمدخل الشرقي لمدينة حماة الواقع بالقرب من جسر المزارب بكلفة عقدية بلغت 25 مليون ليرة مع مجلس مدينة حماة.

عيسى حمود

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