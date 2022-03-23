تحصين 35 ألف رأس من الأبقار ضد التهاب الجلد في درعا

درعا-سانا

أنهت دائرة الصحة الحيوانية في مديرية زراعة درعا تنفيذ حملة تحصين مجانية للأبقار ضد التهاب الجلد العقدي الكتيل استهدفت نحو 35 ألف رأس.

وذكر رئيس دائرة الصحة الحيوانية الدكتور البيطري عاطف العاسمي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الحملة شملت قطيع الأبقار الموجود على أرض المحافظة وشاركت فيها الكوادر البيطرية الموجودة ضمن 51 مركزاً بيطرياً في الوحدات الإرشادية الموزعة على كل أرجاء المحافظة.

وأضاف إن الدائرة بدات حملة جديدة لتحصين قطيع الأبقار ضد الحمى القلاعية تستهدف نحو 5ر37 ألف رأس مؤكداً أن اللقاح مجاني ومتوفر في كل المراكز البيطرية ضمن الوحدات الإرشادية .

وأكد العاسمي أن وضع الثروة الحيوانية مستقر ولا تعاني قطعان الأبقار من أمراض معدية أو سارية في حين يعاني المربون من غلاء الأعلاف والدواء البيطري ما يزيد من تكاليف التربية وينعكس سلباً على أسعار المنتجات الحيوانية.

قاسم مقداد

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